Oeps... Bouwvakkers slopen verkeerde huis

Een vriend van Steve Ballas zag wat er aan de hand was en belde hem meteen op: „Ze zijn je huis aan het slopen.” Thuis aangekomen zag hij dat het geen grap was en om een hoog oplopende ruzie te voorkomen belde hij de politie, zegt hij tegen de BBC.

De agenten controleerden de werklui en hun papieren en kwamen er al snel achter wat er gebeurd was. Er was een opdracht om het pand op Marion Street nummer 200 te slopen. Ballas woont daarnaast, op nummer 198, maar op zijn brievenbus staat 200.

Ballas zelf dacht ook dat het huis, dat hij al enkele jaren in bezit had, op nummer 200 lag. Hij was van plan om de woning te verhuren, en daarom lag het leeg. „Er hadden ook gewoon mensen thuis kunnen zijn,” zei hij tegen de BBC.

De gemeente doet onderzoek naar de blunder. Ballas heeft inmiddels een gesprek gehad met de eigenaar van het sloopbedrijf, die volgens hem verslagen is door het nieuws. „Het was een begrijpelijke vergissing,” relativeert Ballas. „Arme man, hij was sprakeloos.”