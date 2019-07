Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Ze is gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam. Econoom en jurist. ’Dochter van’ schaakgrootmeester Jan Timman en de Surinaamse psychologe Ilse-Marie Dorff. En ze maakt zich grote zorgen over het grimmige racismedebat in Nederland. Dehlia Timman (40) wil de Tweede Kamer in met een boodschap: „Zet die racismebril eens af.”