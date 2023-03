Man krijgt ’sixpack in twee dagen zonder te trainen’

Het hele proces duurde in totaal twee dagen. En dat is aanzienlijk korter dan de tijd die je normaal in de sportschool zou doorbrengen om de gespierde blokjes op natuurlijke wijze te krijgen.

Dean zei dan ook: ,,Hij wilde altijd al een sixpack hebben, maar hij had niet zoveel zin om naar de sportschool te gaan of een dieet te volgen. Dus besloot hij een sixpack-tatoeage te laten zetten, zodat hij in één keer klaar was voor de zomer. Bovendien kon hij dan gewoon een biertje blijven drinken en lekker eten.’’

Gunther laat weten opgewonden te zijn geweest toen hij de tatoeage moest zetten bij de man. ,,Ik heb deze wel eens bij iemand anders gezien maar dat zag er niet erg realistisch uit. Het waren toen hele eenvoudige zwarte contouren. Ik besloot om de uitdaging aan te gaan maar heb het wel heel anders aangepakt. Ik moet zeggen: het is wel een van mijn meest ongewone verzoeken geweest die ik ooit heb gehad.’’

Op de video op Instagram is te zien hoe de sixpack stap voor stap op de buik van de man wordt gerealiseerd. En toen het kunstwerk klaar was kon de man trots zijn T-shirt omhoog doen om de nieuwe ’sixpack’te laten zien.

De video is inmiddels viraal gegaan op TikTok en Instagram.

Het is niet de eerste opmerkelijke tattoo die Dean heeft gemaakt. Op zijn Instagrampagina is ook te zien hoe hij een paar Nikes tatoeëert.