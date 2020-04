Saoedi-Arabië stopt met stokslagen, wel nog steniging

Stokslagen werden standaard opgelegd voor een lange reeks overtredingen en misdaden, variërend van moord tot het bezit van alcohol en overspel. Het bekendst voorbeeld van de afgelopen jaren is de blogger Raif Badawi, die tot 10 jaar cel en 1000 stokslagen werd veroordeeld wegens ‘belediging van de islam’. De eerste 50 werden in het openbaar uitgedeeld.

Het hof stelt dat de stap wordt genomen om meer in lijn te komen met de internationale mensenrechten. Desondanks behoren steniging en amputaties van lichaamsdelen nog wel tot het straffenarsenaal van de rechters, die niet een wetboek, maar de sharia erop naslaan.

Kroonprins

Het is een nieuwe hervorming onder het leiderschap van Mohammed bin Salman. De kroonprins maakte tijdens zijn 5-jarige bewind een einde aan het verbod voor vrouwen om auto te rijden. Verder gaf hij onder meer vrouwen meer rechten ten aanzien van de man en opende hij bioscopen. Daar staat tegenover dat hij met harde hand regeert. Dissidenten belanden zonder pardon in de bak, terwijl gedurende zijn bewind liefst 800 mensen werden geëxecuteerd.

Internationaal is ’MBS’ al van zijn voetstuk gevallen, met name door de moord op Jamal Khashoggi. Het wordt hem ook niet in dank afgenomen dat hij tijdens de coronacrisis een prijsoorlog begon, waardoor de waarde van een vat olie kelderde.

Cel

Rechters in het koninkrijk zullen voortaan de stokslagen vervangen door boetes of celstraffen, of een combinatie van die twee. Het besluit kom kort nadat de bekende activist Abdullah al- Hamid in gevangenschap overleed aan een beroerte. Hij zat een straf van 11 jaar uit.