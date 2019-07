Op zoek naar etensresten politici op Binnenhof

Ⓒ Gemeente Den Haag

Den Haag - Een grootscheepse archeologische zoekactie op het Binnenhof heeft tot op heden alleen aardewerk en botten van ooievaars opgeleverd, maar archeologen dromen van meer verborgen schatten in het politieke centrum van ons land. Misschien wel etensresten van de politici van weleer zodat we wellicht kunnen zien of zij ook de barbecue aanstaken als het einde van het politieke seizoen gevierd werd.