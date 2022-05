Dreigende vergunningsplicht voor koeien in de wei zorgt voor onrust: ’Ze hebben frisse lucht nodig’

Premium Columns

Agressieve coronavarianten even gevaarlijk als een woest dier

De moedernatuur, een nieuwe godheid, is een bespottelijk begrip. Ook wij zijn onderdeel van de natuur. We komen uit de natuur voort en we keren terug naar de natuur. Uiteindelijk worden we voedsel voor allerlei beestjes, tenzij we gecremeerd worden. Toen we als tweevoetige dieren gingen lopen, beg...