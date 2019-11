’Chinese TikTok verwijdert account 17-jarige na kritiek op kampen’

In een video op TikTok begint Feroza Aziz met een typisch make up-verhaaltje. Dan verandert ze abrupt. Ga eens onderzoeken wat moslims in detentiekampen te wachten staat, beveelt ze haar kijkers. Oftewel: doe eens wat met je leven.

Het stukje tienerhumor is de Chinezen ontgaan. Volgens Aziz is haar account sindsdien geblokkeerd. Dat brengt ernstige zorgen met zich mee over de vrije informatievoorziening, schrijft de Amerikaanse krant. TikTok is het jongste populaire sociale medium dat mogelijk wereldwijd een stevige marktpositie kan verwerven.

’Strikt beleid’

Dan is het vrij vervelend als politieke discussies in de kiem zouden worden gesmoord. Overigens is het hoofdkantoor van het moederbedrijf ByteDance in Peking gelegerd.

TikTok zegt dat haar gebruikers vooral in entertainment zijn geïnteresseerd. Dat argument wordt gebruikt de app ’uitsluitend positief’ te houden. Politieke discussies horen daar niet bij. Oud-medewerkers zeggen tegen de Washington Post dat ze instructies kregen van Chinese werknemers om content offline te halen dat elders in de wereld volledig geaccepteerd zou zijn.

Video nog wel online

Overigens liet de app weten dat haar account is geblokkeerd dankzij een video waarin het gezicht van Osama bin Laden, gebruikt met een vleugje humor en zonder verheerlijking, te zien is. TikTok weigert namelijk terrorisme. Daarom is ook haar andere account, waarop de video over Chinese kampen werd geplaatst, offline gehaald, omdat ook ’aanverwante acccounts’ meteen worden geblokkeerd, laat de app weten.

Aziz vermoedt dat het een, de kritiek op kampen, te maken heeft met het ander, het offline halen van haar account middels de Bin Laden-video, omdat pas na díe video actie werd ondernomen.

De kampen-video staat nog wel online.