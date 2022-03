Na jaren van forse verliezen rekent PvdA op omkering trend

„Misschien zullen het lokaal maar kleine plusjes zijn, maar ik weet zeker dat we dit keer worden beloond voor ons harde werken”, zegt Europarlementariër Thijs Reuten.

Zelf flyerde hij een beetje in zijn woonplaats Zaandam en in Amsterdam, waar hij eerder voor de partij actief was. Volgens hem reageerden kiezers positiever dan bij vorige verkiezingen.

Tekst loopt door onder de video.

Bekijk ook: LIVE Zo werd in jouw gemeente gestemd

Amsterdam

Misschien kan dat ook bijna niet anders, na alle klappen die de partij sinds 2006 opliep. Toen was de PvdA nog goed voor bijna een kwart van de stemmen in Nederland. Daar was vier jaar geleden maar 8 procent meer van over. Een omkering van die trend alleen al is voor de sociaaldemocraten reden de vlag uit te hangen.

De ogen van de PvdA’ers zijn zeker hoopvol gericht op Amsterdam. Afgaande op de peilingen van de afgelopen weken, maakt de PvdA kans de grootste partij in de hoofdstad te worden. Overigens geldt dat ook voor D66, GL en de VVD, de vier partijen ontliepen elkaar in die peiling niet veel.

Beloning

„Het zou een fantastische beloning zijn voor al die uren die we hier in onze campagne hebben gestoken”, zegt lijsttrekker Marjolein Moorman, die bekendheid vergaarde door de tv-serie Klassen, aan het begin van de avond. „De hele stad is rood van onze posters.” Een voorspelling durft ze dan nog niet te doen. AT5 durft dat later wel. De Amsterdamse zender voorspelt een grote winst voor de sociaaldemocraten.

Over GL geen woord. Terwijl dat toch de partij is waarmee op landelijk niveau nauw wordt samengewerkt.

Ook hebben PvdA en GL in 51 van de 333 gemeenten waar gestemd kan worden een gezamenlijke lijst. Maar in de grote gemeenten varen de twee partijen een eigen koers. En in Amsterdam geldt GL vooral nog als de rivaal.