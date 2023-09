Nieuwe Finnen gezocht, bij voorkeur uit Europa

Helsinki - Op een parkpodium in Helsinki zingt een jongedame wat vrolijkheid in een verder troosteloos decor. Haar publiek bestaat uit een klein groepje senioren dat onder een parasol schuilt voor de regen. Ze kan ook niet te kieskeurig zijn bij het kiezen van haar publiek. De verwachting is dat binnen vijftig jaar één derde van de Finse bevolking uit pensioengerechtigden zal bestaan. Nieuwe Finnen zijn dus nodig, maar de Finse regering scherpt de migratie-eisen juist aan.

Vanwege een laag geboortecijfers is Finland in hoog tempo aan het vergrijzen. Ⓒ Foto’s De Telegraaf