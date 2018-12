Advocaten Klaas Otto stoppen ermee

Volgens de raadslieden is het „niet verantwoord’ verder te gaan als advocaat van Otto. „Wij kunnen de verdediging niet halfbakken voeren’, aldus Van ’t Land.

De advocaten hadden de rechtbank tevergeefs verzocht de berechting van Otto op te schorten, omdat hij geestelijk niet in staat zou zijn zijn proces te volgen. De rechtbank wees dat verzoek dinsdag af. Daarop wraakten de advocaten de rechtbank, omdat zij twijfelden aan de onpartijdigheid van de rechters. Dat verzoek werd even later afgewezen door een wrakingskamer. Volgens de wrakingskamer was er niets mis met de beslissing van de rechtbank om het proces voort te zetten.

Het Openbaar Ministerie had geen goed woord over voor de „uiterst zwak onderbouwde” wrakingsactie van de raadslieden. Officier van justitie Greetje Bos: „De verdediging doet er alles aan om aan een inhoudelijke behandeling van de zaak te ontkomen. Dat is een bekende tactiek in zaken van georganiseerde criminaliteit.” Volgens Bos maken de advocaten zich schuldig aan „chicaneus procesgedrag.” De officier had al voorspeld dat de advocaten het bijltje erbij neer zouden gooien als de wraking zou mislukken.

Streng regime

Klaas Otto (50), oprichter van motorclub No Surrender, wordt verdacht van onder meer mishandeling, brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging. Hij zou geestelijk achteruit zijn gegaan als gevolg van een maandenlang verblijf in een streng detentieregime.

Otto belandde daar omdat hij vanuit zijn cel een plan zou hebben beraamd voor een aanslag op officier Bos. Hij heeft die beschuldiging van de hand gewezen. Begin februari bepaalde de rechtbank dat Otto terug moest worden geplaatst naar een normaal regime, maar dat is nog niet gebeurd.

Otto moet nu op zoek naar een nieuwe advocaat. Als hij die zelf niet kan vinden, zal de rechtbank er een toewijzen.