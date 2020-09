Meterslange kade in Amsterdam mogelijk ingestort door sinkhole

Het betreft de kade aan de Binnengasthuisstraat. Op de beelden is te zien dat zelfs een lantaarnpaal in de gracht gezakt is. „We hebben de beelden ook ontvangen en gaan nu kijken wat de vervolgstappen zijn”, aldus de zegsman van Dijksma.

Volgens de gemeente zijn dekschuiten onderweg om met damwanden de rest van de kade aan de Grimburgwal te stutten. Niemand raakte gewond door het instorten van de kade. Volgens de UvA is het gebouw dinsdag aan het begin van de middag direct ontruimd en heeft iedereen veilig het pand verlaten. Vanwege de coronamaatregelen was slechts een klein aantal mensen in het UvA-pand aanwezig. Op deze locatie zitten de onderwijsbalie van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de afdeling Kunstgeschiedenis.

450 miljoen euro

Het instorten van de kade komt politiek gezien op een gevoelig moment. Het college van GroenLinks, D66, PvdA en SP is momenteel aan het onderhandelen over mogelijke bezuinigingen op het noodzakelijke onderhoud van kades en bruggen nu de stad door de coronacrisis financieel hard wordt geraakt.

Aan het begin van de collegeperiode maakte het stadsbestuur een bedrag van 450 miljoen euro vrij om de eerste renovaties te kunnen bekostigen. D66’er Reinier van Dantzig zinspeelde er afgelopen maanden op dit bedrag te bezuinigen. Dat terwijl volgens deskundigen de komende jaren juist een veelvoud van het bedrag nodig is om al het resterende herstelwerk te kunnen bekostigen. Wethouder Dijksma, die dinsdag direct ter plaatse kwam bij de ingestorte kade, luidde juist de noodklok, omdat uit inventarisatie blijkt dat het op veel plaatsen juist slechter is gesteld met de kades en bruggen dan eerder voorzien.

Wethouder Dijksma nam dinsdag direct een kijkje bij de ingestorte kademuur. Ⓒ Robby Hiel

„Helaas is vanmiddag een kade ingestort op de Grimburgwal. Ik ben heel blij dat dit niet heeft geleid tot persoonlijk letsel. Dit laat opnieuw zien dat de noodzaak onverminderd groot is om te investeren in onderhoud en achterstallig onderhoud weg te werken. We investeren hier sinds afgelopen jaar dan ook stevig in”, zo laat Dijksma in een reactie weten.