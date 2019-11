Twee jongens opgepakt om steekpartij

Ambulancemedewerkers vonden het slachtoffer bij toeval, zo meldden meerdere media. Hij was kort daarvoor in een auto gestoken, volgens de politie zondag. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Bij politie-onderzoek kwamen de twee jonge Rotterdammers in beeld, stelt de politie. De 17-jarige is nog dezelfde avond in zijn huis aangehouden. De 16-jarige meldde zich in de nacht van zaterdag op zondag zelf op het politiebureau.