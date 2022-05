Tweede besmetting met apenpokkenvirus in België; eerste gevallen vastgesteld in Frankrijk en Duitsland

Volgens Van Ranst is de tweede patiënt niet ernstig ziek. Zijn besmetting kwam aan het licht doordat hij de kenmerkende blaasjes en bobbeltjes op zijn handen had.

Experts van de verschillende Belgische overheden komen vrijdag rond het middaguur bijeen om te overleggen over een Belgische aanpak tegen een verdere verspreiding van het apenpokkenvirus. Volgens het Instituut voor Tropische Geneeskunde lijkt op basis van de huidige gegevens de kans klein dat het virus zich onder de brede bevolking verspreidt. ”Als wetenschappers en arts zijn we op onze hoede en houden we het verloop nauwlettend in de gaten.” Volgens Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid is het nog niet nodig om ons zorgen te maken over verspreiding bij de brede bevolking: „De ziekte wordt enkel overgedragen bij nauw contact, dus niet bij vluchtige contacten”

Bij apenpokken heeft de patiënt griepsymptomen en huiduitslag, in het gezicht maar ook op andere delen van het lichaam. Sinds begin deze maand zijn al enkele tientallen besmettingen gemeld in verschillende Europese en Noord-Amerikaanse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië. Tot nu toe kwamen besmettingen vooral in Centraal- en West-Afrika voor.

Apenpokkenvirus ook in Frankrijk en Duitsland vastgesteld

Ook in Frankrijk is een geval van apenpokken ontdekt. Bij een 29-jarige man in de regio Parijs is het virus vastgesteld, melden de gezondheidsautoriteiten. De man heeft niet gereisd naar landen waar het virus circuleert. Hij is er niet ernstig aan toe en verblijft in isolatie in zijn woning.

De eerste besmetting met het apenpokkenvirus is vastgesteld in Duitsland. Het Duitse Instituut voor Microbiologie heeft het virus gedetecteerd bij iemand uit München. De patiënt had last van plekken op de huid die de ziekte kenmerken.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) denkt dat de kans groot is dat het virus ook naar Nederland komt. Het RIVM bekijkt volgens de minister hoe ernstig het virus is en of er ingegrepen moet worden. Kuipers heeft nu niet de indruk dat het ernstige gezondheidsproblemen oplevert, maar het zou kunnen dat het RIVM vaccinatie adviseert.

VIDEO: Viroloog Ab Osterhaus legt uit hoe gevaarlijk het apenpokkenvirus is. Tekst loopt door onder de video.

Virus

De apenpokken worden veroorzaakt door een virus. Dat behoort tot dezelfde familie als de pokken, die in 1980 officieel waren uitgeroeid. De symptomen lijken ook op die van de pokken: koorts, hoofdpijn, spierpijn, rillingen en uitslag. Op de huid vormen zich blaasjes, gevuld met helder vocht of pus. Op een gegeven moment breken die blaasjes open en vormen zich korstjes. Maar de apenpokken zijn een stuk minder gevaarlijk dan de ’oude’ pokken, waaraan 30 procent van de patiënten stierf. De apenpokken gaan in de overgrote meerderheid van de gevallen binnen enkele weken vanzelf over.

Engeland telt intussen negen apenpokkenpatiënten. Er komen ook meldingen uit andere Europese landen. Portugal heeft al 14 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld, Spanje zeven en Zweden één. Ook in de VS is er al één geval gevonden.