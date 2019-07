Meisje (6) in coma door ranja met ghb

Dat meldt Omroep Brabant. Het meisje heeft het voorval maar net overleefd, zo bleek in de rechtszaal.

Ze was in juni vorig jaar bij een 45-jarige man uit Helmond thuis aan het spelen met zijn dochter. De man gaf zijn dochter en het bezoekende meisje een glas ranja. Ook schonk hij voor zichzelf een beker in. Daar deed hij een scheut in met een andere vloeistof. Even later liep hij naar de schuur om iets te halen.

De beker met ’ranja’ bleef op tafel staan. Het meisje dronk daaruit en werd ziek. Ze moest overgeven, stopte met ademhalen en raakte in coma. In het ziekenhuis bleek dat ze ghb had binnengekregen. Volgens een arts was de situatie kritiek en was het meisje overleden als ze niet naar het ziekenhuis was gebracht.

Drankje

De Helmonder zei in de rechtszaal dat hij het drankje van iemand in de sportschool had gekregen. Goed voor de vetverbranding, werd hem voorgehouden, zei de Helmonder.

De rechtbank verwijt hem onvoorzichtig handelen, zeker omdat hij zelf ook hartkloppingen en duizeligheid kreeg door het drankje. Ook heeft hij in het ziekenhuis niet meteen verteld over het drankje. Wel bracht hij het meisje meteen naar het ziekenhuis en heeft hij berouw getoond; daarom valt de straf laag uit. Naast de taakstaf van 180 uur moet hij 2700 euro aan de ouders van het meisje betalen.