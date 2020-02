Fors ongeval A58: vrachtwagenchauffeur aangehouden

De vier personenauto’s zijn door het ongeluk flink toegetakeld en lijken total loss. De ravage is enorm, zo is te zien op beelden. De snelweg is richting Eindhoven afgesloten. „Het verkeer wordt bij Oirschot nu via de vluchtstrook weggeleid. De twee rijstroken moeten worden gerepareerd”, meldt de ANWB.

De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden voor het veroorzaken van de aanrijding, aldus een zegsman van de politie. Het is niet duidelijk of de chauffeur onder invloed was.