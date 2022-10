Eindelijk akkoord over nieuwe EU-sancties tegen Rusland

Verder is er in principe een akkoord over een prijsplafond op Russische olie. Dat zou betekenen dat vanaf december er geen Russische olie over zee mag worden vervoerd door westerse bedrijven zodra de prijs van het zwarte goud hoger ligt dan het plafond. Westerse verzekeringsbedrijven mogen in dat geval ook de olie niet meer verzekeren.

De Britten en Amerikanen waren al aan boord. Veel verzekeraars bevinden zich in de EU en het Verenigd Koninkrijk. De verwachting is dat de strafmaatregel daarom wereldwijd impact heeft.

Dagenlang gesproken

Het was vooral wachten op een akkoord van de 27 EU-lidstaten. Achter de schermen hebben EU-ambassadeurs dagenlang met elkaar gesproken om Griekenland, Cyprus en Malta te overtuigen. Deze drie landen hebben veel schepen varen onder hun vlag en zijn bang dat bedrijven voortaan gaan varen onder de vlag van Panama of de Filipijnen.

Met de drie landen is afgesproken dat de gevolgen nu in kaart worden gebracht, bij een negatieve impact kunnen ze voor december alsnog een veto invoeren. De EU zelf stopt vanaf december met maritieme invoer van Russische olie.

Afhankelijk van Sovjet-pijp

Voor Hongarije, Slowakije en Tsjechië is een uitzondering gemaakt op de olieboycot vanwege hun afhankelijkheid van een oude Sovjet-pijpleiding. Om Boedapest over de streep te trekken is voor het prijsplafond eveneens een uitzondering gemaakt voor pijpleidingolie.

In het achtste sanctiepakket zitten verder maatregelen om het Russische leger verder te verzwakken. De bestaande exportverboden voor luchtvaartonderdelen, chips en chemische stoffen worden verder uitgebreid om te voorkomen dat Moskou kan grijpen naar alternatieve onderdelen om de Russische gevechtsmachine te kunnen onderhouden. Figuren die betrokken zijn bij de illegale annexatie van de vier Oekraïense provincies belanden op een zwarte lijst en zijn niet langer welkom in de EU.