LIVE | ’Regering VS wil eigen burgers die mogelijk besmet zijn weren’

De regering van de Verenigde Staten overweegt om Amerikaanse burgers en mensen met een verblijfsvergunning die mogelijk besmet zijn met het coronavirus de toegang tot het land te ontzeggen. Dat zegt een hoge functionaris tegen persbureau Reuters.

Volgens de functionaris is er een wetsontwerp in de maak dat de overheid de mogelijkheid geeft om Amerikaanse staatsburgers en mensen met een permanente verblijfsvergunning, te weren als men „redelijkerwijs” kan verwachten dat iemand besmet is met het coronavirus. Die mogelijkheid zou er ook zijn bij andere ziektes. Het wetsontwerp is nog niet af en kan qua inhoud nog veranderen, zei de functionaris erbij.

De VS hanteren sinds de coronapandemie in meer opzichten een streng beleid aan de grens. Zo is de legale immigratie voor een deel aan banden gelegd en mag de grenspolitie sneller bij de grens gevangengenomen migranten terugsturen. Daarbij hoeven de normale juridische procedures niet te worden gevolgd.

Volgens immigrantenrechtenactivist Omar Jadwat handelt de regering in strijd met de grondwet als zij Amerikaanse staatsburgers de toegang ontzegt. Als de regering het plan doorzet zou dat volgens hem een „ernstige fout in een jaar waarin al veel te veel ernstige fouten zijn gemaakt” zijn.

