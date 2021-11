Eerste concertbezoeker spant rechtszaak aan tegen Travis Scott

Volgens de Amerikaanse website Billboard stelt de advocaat van Souza dat de ramp het resultaat was van het verlangen om winst te maken „ten koste van de gezondheid en veiligheid van concertbezoekers.” Hij schrijft ook dat de organisatoren faalden bij het plannen en het veilig organiseren van het concert. „In plaats daarvan negeerden ze bewust de extreme risico’s op schade voor de concertbezoekers. En in sommige gevallen moedigden zij zelfs gevaarlijk gedrag aan.” De tragedie zou volgens de advocaat „te voorspellen en te vermijden” zijn geweest. Souza eist een schadevergoeding van 1 miljoen dollar vanwege zware nalatigheid.

De zaak is de eerste van naar verwachting vele rechtszaken die zullen worden aangespannen over het drama. Travis Scott zegt zelf niet in de gaten te hebben gehad dat zijn concert in Houston volledig uit de hand liep. De rapper liet al weten dat hij de autoriteiten zal helpen om uit te zoeken hoe het is misgegaan. Inmiddels is er ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door rechercheurs van de afdelingen moordzaken en narcotica, meldde de politie van Houston zondagavond. Dat is gedaan vanwege berichten dat iemand in het publiek mensen met drugs zou hebben geïnjecteerd.

Voor het festivalpodium ontstond vrijdag paniek in het gedrang en vielen meerdere bezoekers flauw. Ook bij de ingang en bij de omheiningen heerste chaos. Op sociale media deelden talloze bezoekers al de hele dag berichten dat de situatie onveilig was, maar dat er niets aan werd gedaan. In filmpjes is te zien hoe festivalgangers beveiligers vragen in te grijpen, maar worden genegeerd. Er waren zo’n 50.000 bezoekers op het festival aanwezig.