IS-aanhangers vieren aanslag Manchester online

Bij de klap kwamen zeker 19 mensen om en raakten er zo’n 50 gewond. Twitter-accounts die worden gelieerd aan IS hebben hashtags die verband houden met de aanslag gebruikt om juichende berichten te posten, waarbij sommigen aanmoedigden om elders vergelijkbare aanslagen te plegen.

„Hij schijnt dat de bommen die de Britse luchtmacht liet vallen op kinderen in Mosul en Raqqa de weg naar #Manchester hebben gevonden,” laat ene Abdul Haqq op Twitter weten. Anderen refereren nog even aan recente aanslagen in Brussel en Parijs.