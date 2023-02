Smart met flinke caravan kruipt met slakkengang over snelweg

Volgens de politie trok de Smart de caravan met ongeveer 60 kilometer per uur over de A4. „Nadat we de combinatie naar een veilige plek hadden gedirigeerd konden we de bestuurder vertellen dat de trekhaak op deze Smart, niet bedoeld is voor een caravan. Deze is alleen bedoeld voor een fietsenrek of iets dergelijks”, aldus de politie in een verklaring.

De bestuurder moest de caravan afkoppelen en een geschikte auto regelen om het vehikel weer op te mogen halen. Ook bleek de losbreekreminrichting niet in orde en had de caravan een gladde band.

De kleine auto’s zijn vooral populair in steden, omdat ze door hun zeer beperkte omvang op veel plekken te parkeren zijn.