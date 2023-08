China houdt militaire oefeningen na hoog Taiwanees bezoek aan VS

Over de omvang van de exercities bestaat onduidelijkheid, maar China zegt dat de marine en luchtmacht samen opereren. Het Chinese staatspersbureau Xinhua bericht dat wordt gekeken hoe goed de strijdkrachten in staat zijn om onder echte oorlogsomstandigheden te vechten en de controle over het luchtruim en de wateren in het gebied over te nemen.

Provocatie

China heeft felle kritiek geuit op de reis van Lai, die volgend jaar meedoet aan de Taiwanese presidentsverkiezingen. Hij stopte op een reis van en naar Paraguay ook in de Verenigde Staten. De autoriteiten in China omschreven dat als een „provocatie” en verweten de politicus en zijn politieke partij „samen te spannen” met de Amerikanen.

De Chinese regering ziet Taiwan als een afvallige provincie. Het eiland bestuurt zichzelf sinds de communistische machtsovername in China en noemt zich ook de Republiek China. De Chinese regering heeft nooit uitgesloten het eiland met geweld te zullen inlijven en probeert Taiwan internationaal te isoleren. Daarom hebben de meeste landen ook geen formele diplomatieke betrekkingen met het eiland.