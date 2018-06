Russen tegen Groot-Brittannië: ’Slecht idee om kernmacht te bedreigen’

Moskou dreigde eerder al met maatregelen tegen het Verenigd Koninkrijk. „Dreigementen om sancties in te stellen tegen Rusland zullen niet onbeantwoord blijven”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Britten doen er volgens het departement goed aan die waarschuwing in hun achterhoofd te houden.

De landen liggen in de clinch over de zenuwgasaanval op een voormalige dubbelspion en zijn dochter in Salisbury. De Britse regering heeft het Kremlin tot middernacht gegeven om opheldering te geven over de kwestie. Het gebruikte middel zou zijn ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie.

Russia Today

De Britse mediatoezichthouder Ofcom zei te overwegen de licentie van de Russische nieuwszender RT tegen het licht te houden. Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei daarop dat „geen enkel Brits medium nog in ons land zal werken als ze Russia Today sluiten”.

De Britse ambassadeur in Moskou, Laurie Bristow, zei dinsdag nog eens dat Groot-Brittannië een verklaring verwacht van Rusland over hoe het zenuwgas dat is gebruikt bij de aanval op de voormalige dubbelagent in Groot-Brittannië terecht is gekomen. „Ik herhaal de opmerkingen van premier May dat we tegen het einde van vandaag een verslag van de Russische staat verwachten over hoe dit materiaal in Salisbury is gebruikt”, zei Bristow na een ontmoeting met de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Vladimir Titov.

Ontkenning aanval Sergej Skripal

Rusland ontkent echter betrokken te zijn bij de aanval op Sergej Skripal en zijn dochter en zal niet ingaan op het Britse ultimatum. Ten eerste wil Moskou toegang hebben tot de verdachte monsters van het zenuwgas en moet Londen een gemeenschappelijk onderzoek toestaan, zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.

„Anders zijn alle uitspraken van Londen zinloos.” Zonder deze concessies zijn de acties van Groot-Brittannië een „onmenselijke poging” om Rusland in diskrediet te brengen, voegde het ministerie toe.