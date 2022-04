Sarah Palin wil in het Amerikaanse Congres

De 58-jarige Palin, die eerder gouverneur was van Alaska, maakte haar beslissing vrijdag op Twitter bekend. "Amerika is op een omslagpunt. Toen ik zag hoe extreemlinks het land vernietigt, wist ik dat ik moest opstaan en meevechten", schrijft ze.

De gematigde McCain zei later spijt te hebben gehad van zijn keus voor Palin als 'runing mate'. Palin vertegenwoordigt de machtige rechtervleugel van de Conservatieve Partij. Met haar vaak felle retoriek tegen migranten en haar afkeer van een sterke overheid wordt ze wel gezien als een wegbereider voor de latere Republikeinse president Donald Trump. Palin steunde Trump ook tot het einde en stond ook achter zijn ongefundeerde standpunt dat hij de presidentsverkiezingen van 2020 door stembusfraude had verloren.

De huidige president Joe Biden was in 2008 Palins tegenkandidaat voor het vicepresidentschap. Naar het debat tussen Palin en Biden keken bijna 70 miljoen Amerikanen, het hoogste aantal kijkers ooit voor een debat tussen vicepresidentiële kandidaten.

De zetel van Alaska in het Huis van Afgevaardigden kwam vorige maand vrij, toen Palins partijgenoot Don Young stierf. Young (88) zat meer dan veertig jaar namens Alaska in het Congres. Volgens The New York Times hebben 37 mensen zich kandidaat gesteld.