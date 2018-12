Rechter doet alsnog uitspraak over cafémoord

Ⓒ ANP

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem doet volgende maand alsnog uitspraak in de strafzaak over een dubbele cafémoord in Nijmegen. Het vonnis was eigenlijk deze dinsdag gepland maar twee weken geleden presenteerde de aanklager op het allerlaatste moment nieuw bewijs tegen de twee hoofdverdachte broers, Björn en Gjordan D. (38 en 43 jaar).