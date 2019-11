Fatale overdosis kleindochter Robert Kennedy

Ⓒ Instagram

HYANNIS - De kleindochter van de Amerikaanse oud-politicus Robert Kennedy is begin augustus overleden aan de gevolgen van een overdosis pijnstillers en antidepressiva. De 22-jarige Saoirse Kennedy Hill had te veel aan methadon, diazepam, nordiazepam, fluoxetine, seproxetine en ethanol in haar lichaam, blijkt uit het toxicologisch rapport bij haar overlijdensverklaring, waarover CNN bericht.