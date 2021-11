’Het recht op asiel in EU is nu dood’

Aan de buitengrenzen van de Unie is het antwoord een harde, militaire opstelling. Warschau en de Baltische Staten bouwen hekken. „De Hongaarse premier Orbán gaf het voorbeeld, zes jaar geleden. Dat antwoord lijkt te zegevieren”, zegt Knaus, de directeur van de ESI-denktank.

„Als de Europese Unie push-backs accepteert, midden in de winter terwijl de mensen doodvriezen, dan is dat onmenselijk. Zelfs als Koerden geen legale asielzoekers zijn, hoef je ze niet onwaardig te behandelen. Polen houdt zich niet aan Europese regels. Maar als alle 27 EU-landen Polen steunen, dan is het VN-vluchtelingenverdrag met het recht op asiel ten einde.”

„Er zijn nauwelijks meer legale manieren om asiel aan te vragen”, zegt de gerenommeerde migratie-expert.

Oekraïne-deal

Dezelfde expert die het migratieprobleem met Turkije voor Europa oploste heeft een nieuw plan. Gerald Knaus wil Oekraïne paaien om de vluchtelingen in Wit-Rusland op te nemen. Net zo als bij de Turken in ruil voor veel EU-geld, dat daar hard nodig is.

„We moeten met Oekraïne in zee gaan, want Loekasjenko en Poetin kunnen we niet faciliteren.” Concreet wil Knaus vliegtuigen vanuit Polen naar Oekraïne sturen. Daar worden de migranten dan opgenomen.