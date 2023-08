Nederlanders met bussen terug uit rampgebied Slovenië: ’We zijn alles kwijt’

Nederlanders die de afgelopen week hard door het noodweer in Slovenië werden getroffen, zijn met twee bussen van de alarmcentrale teruggebracht naar huis. Velen van de in totaal 93 vakantiegangers zijn de heftige ervaringen nog aan het verwerken. „We zagen onze auto wegdrijven en het wc-gebouw in knallen.”

Ⓒ HOETINK, ROBERT