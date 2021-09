’Zuid-Afrikaanse arts doodt haar drie dochtertjes’

De veertigjarige Lauren Dickason was nog maar net met haar man Graham en drie dochters van Zuid-Afrika naar Nieuw-Zeeland verhuisd. Ze kwamen half augustus aan en moesten eerst een quarantaineperiode van 14 dagen doorbrengen in een hotel. Hoopvolle posts op sociale media van nota bene de moeder deden niets vermoeden van spanningen of problemen binnen het gezin.

Donderdagavond gebeurde echter het ondenkbare. Vader Graham, een chirurg, kwam na een werkbezoek om 22 uur ’s avonds thuis waar hij zijn drie dochters (een meisje van 6 en een tweeling van 2 jaar) aantrof. Hij belde de hulpdiensten, maar de meisjes - Maya, Karla en Liane - waren al overleden. De exacte doodsoorzaak is niet bekendgemaakt door de autoriteiten.

Ⓒ facebook

’Zware zwangerschap’

De moeder van de meisjes werd naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeert in stabiele toestand. Vrijdag werd ze beschuldigd van de moord op haar dochters. Ze moet binnenkort voor de rechtbank verschijnen. Dickason, die regelmatig naar de kerk ging, heeft volgens The Daily Mail jarenlang veel moeite gehad om zwanger te worden. Indicaties van grote problemen binnen het gezin heeft een nanny van de familie niet. Dickason is in een beveiligde cel geplaatst en ondergaat psychologisch onderzoek.

De grootmoeder van de meisjes zegt dat de familie momenteel nog probeert te begrijpen wat er gebeurd is. Lauren en Graham zijn vijftien jaar getrouwd. Bij het huis van de twee zijn bloemen en knuffels neergelegd. „Het is nog niet tot ons doorgedrongen. We zijn in shock”, aldus de oma van de kinderen.