Slachtoffer schietpartij Arnhem is 18-jarige man

Paniek in Arnhem na een schietpartij. De politie is massaal aanwezig en een verdachte is al opgepakt. Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - De man die vrijdag aan het eind van de middag is neergeschoten in de Steenstraat in het centrum van Arnhem, is een 18-jarige man uit die stad. Dat meldt de politie zaterdag.