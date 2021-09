Burgemeester Utrecht sluit restaurant dat weigert coronapas te controleren

De gemeentewoordvoerder zei dat het besluit van de burgemeester om de zaak te sluiten overeenkomt met wat is afgesproken door de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Een van die afspraken is dat bij het opzettelijk niet willen controleren van de coronapas direct tot sluiting van een zaak of een dwangsom kan worden overgegaan.

Veganistisch restaurant

Vermoedelijk gaat het om het veganistische restaurant WAKU WAKU, schrijft RTV Utrecht. De eigenaren vertelden tegen het AD dat bezoekers hun coronapas niet hoeven laten zien. Ook hadden ze twee weken geleden een Facebookbericht geplaatst waarin ze lieten weten niet van plan te zijn om te controleren op een toegangsbewijs.

„Het feit dat de overheid de horeca gebruikt om de vaccinatiegraad te verhogen is onethisch en verkeerd. Wij gaan hier dan ook NIET aan meewerken, want bij ons (was en) is iedereen welkom ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of medische status”, aldus de eigenaren.