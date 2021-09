Ontruiming dreigt voor horecazaak Utrecht die coronapas niet checkte

WAKU WAKU is maandagavond gewoon open. Mede-eigenaar Floris Beukers zei dat een aantal mensen voor de horecagelegenheid gaat staan, als er handhavers komen om de zaak te sluiten.

Eerder liet een gemeentewoordvoerder weten dat de burgemeester had besloten tot sluiting van WAKU WAKU omdat uit gesprekken met de ondernemer duidelijk is geworden dat hij niet bereid is om de check op het coronatoegangsbewijs toe te passen. Zelf zegt Beukers dat hij niet wil controleren omdat hij dan onderscheid zou maken tussen mensen met en zonder CoronaCheck-app. „Als ik dat wel zou doen, zou ik discrimineren en dat is in strijd met de grondwet.”

Protest

Op Twitter wordt opgegroepen om uit protest te verzamelen voor de ingang van het restaurant. Volgens Twitteraars staan nu er nu zo’n 100 mensen voor de ingang. De politie is ook aanwezig.

Tekst loopt verder onder de tweets.

Ⓒ Koen Laureij

Facebook

De eigenaren plaatsen twee weken geleden ook een Facebookbericht waarin ze lieten weten niet van plan te zijn om te controleren op een toegangsbewijs. „Het feit dat de overheid de horeca gebruikt om de vaccinatiegraad te verhogen is onethisch en verkeerd. Wij gaan hier dan ook NIET aan meewerken, want bij ons (was en) is iedereen welkom ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of medische status”, aldus de eigenaren.