Roerige avond in Utrecht nadat horeca-eigenaar weigert te sluiten na verordening

WAKU WAKU had in de loop van de avond moeten sluiten van burgemeester Sharon Dijksma, maar bleef gewoon open. Een aantal sympathisanten was voor het horecapand gaan zitten om een eventuele ontruiming tegen te houden. Daartoe kwam het niet, omstreeks 23.00 uur sloot de eigenaar zelf de zaak.

Het is onduidelijk of Beukers dinsdag zijn zaak weer wil openen. Een aantal actievoerders liet maandagavond weten uit solidariteit met de exploitant dinsdag opnieuw naar WAKU WAKU te komen.

Wat de gemeente Utrecht betreft is de sluiting van WAKU WAKU nu echter een feit en zal vanuit de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) worden gecontroleerd of de zaak de deuren dicht houdt.

Arm in arm

Tientallen mensen waren arm in arm gaan zitten voor de Utrechtse horecazaak WAKU WAKU die op last van burgemeester Sharon Dijksma dicht moet. Dijksma heeft dit besluit genomen omdat de exploitant bij bezoekers de CoronaCheck-app niet wil controleren.

De sympathisanten met WAKU WAKU zeiden dat ze met een actie van liefde bezig waren. Ze riepen op om rustig te blijven. Politieagenten hadden kort gepraat met de actievoerders en waren daarna op afstand gaan staan.

De actievoerders zeiden dat ze tot 23.00 uur wilden blijven zitten. Ze hadden de politie gevaagd of WAKU WAKU tot die tijd mocht openblijven. „Dan kan de eigenaar nog wat verdienen”, aldus een van hen.

Discriminatie

Eerder liet een gemeentewoordvoerder weten dat de burgemeester had besloten tot sluiting van WAKU WAKU omdat uit gesprekken met de ondernemer duidelijk is geworden dat hij niet bereid is de check op het coronatoegangsbewijs toe te passen.

Volgens de gemeente was sprake van „een intimiderende toon in de richting van de aanwezige handhavers.” Op zaterdagavond constateerden handhavers dat gasten van WAKU WAKU inderdaad geen coronatoegangsbewijs hoefden te tonen. Zelf zegt uitbater Floris Beukers van WAKU WAKU dat hij niet wil controleren omdat hij dan onderscheid zou maken tussen mensen met en zonder CoronaCheck-app. „Als ik dat wel zou doen, zou ik discrimineren en dat is in strijd met de grondwet.”

Op maandag besloot de burgemeester de zaak te sluiten. Dit besluit is in lijn met wat is afgesproken door de burgemeesters in het Veiligheidsberaad, aldus een gemeentewoordvoerder.

Facebook

De eigenaren plaatsten twee weken geleden ook een Facebookbericht waarin ze lieten weten niet van plan te zijn om te controleren op een toegangsbewijs. „Het feit dat de overheid de horeca gebruikt om de vaccinatiegraad te verhogen is onethisch en verkeerd. Wij gaan hier dan ook NIET aan meewerken, want bij ons (was en) is iedereen welkom ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of medische status”, aldus de eigenaren.