Hagenaar (43) cel in voor ontucht met jonge meisjes

Een van hen was destijds 13 jaar oud. Zij heeft verklaard dat ze de verdachte had leren kennen via social media. De man deed zich voor als een jongen van 15. Tijdens meerdere afspraakjes pleegde de man ontucht met het kind. Een en ander speelde zich af in de jaren 2014 en 2015. Het slachtoffer deed pas vorig jaar aangifte.

In de jaren daarna lokte de Hagenaar op vergelijkbare manieren andere meisjes. Met in elk geval een van hen kwam het ook tot seks. In oktober 2019 betrapte de politie hem in de regio Utrecht op heterdaad en arresteerde zij de man. In zijn telefoon werd seksueel getinte communicatie met meerdere jonge meisjes ontdekt. Ook zijn stiekem gemaakte videobeelden van seks met een meisje gevonden.

Volgens de rechtbank heeft de man zich laten leiden door zijn eigen seksuele verlangens en had hij lak aan de kwetsbaarheid van zijn jonge slachtoffers. De man moet zich op last van de rechter laten behandelen en mag op geen enkele manier contact zoeken met minderjarigen.