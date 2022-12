Premium Het beste van De Telegraaf

Mexico dodelijkste land voor journalisten Prominente Mexicaanse presentator overleeft aanslag dankzij pantserglas

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

Demonstranten uiten hun onvrede over de moord op de Mexicaanse journalist Luis Enrique Ramirez, die op 6 mei werd gedood. Ⓒ ANP / AFP

Mexico-Stad - Met een laffe moordaanslag op een van Mexico´s meest vooraanstaande radio- en tv-presentatoren is het gevaar voor journalisten in het Latijns-Amerikaanse land nog eens onderstreept. Journalist Ciro Gómez Leyva overleefde deze week ternauwernood een aanslag op zijn leven in Mexico-Stad.