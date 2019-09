’Zweminstructeur (21) vergreep zich aan kinderen’

De verdachte zat eerder in de Gelderse jeugdinrichting Harreveld voor een tbs-behandeling. Daar was hij beland door een zedenzaak in 2012, meldt dagblad De Gelderlander. Die behandeling zou hij volgens de krant goed hebben afgerond. Jaren later doet hij een opleiding in Rotterdam, valt hij onder een begeleid woonproject in Arnhem en loopt hij stage bij een plaatselijke zwemclub.

Ouders en leden van de zwemvereniging zijn ingelicht over de verdenkingen. A. zou dit jaar meerdere jongens bij hun geslachtsdeel hebben gegrepen, totdat een van de ouders daar achterkwam en alarm sloeg. Het is niet bekend of A. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) had.

Donderdagmorgen was de niet-inhoudelijke behandeling van de zedenzaak. Volgens een verslaggever waren veel ouders van kinderen aanwezig in de rechtszaal in Arnhem.