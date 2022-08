Levenslang voor man die eind 2020 vijf mensen doodreed in Trier: ’Wilde zoveel mogelijk vermoorden’

Ⓒ ANP / DPA

TRIER - De man die in december 2020 vijf mensen doodreed in de West-Duitse stad Trier, heeft levenslang gekregen. Hij is veroordeeld voor meervoudige moord en wordt naar een gesloten psychiatrische kliniek gestuurd. De rechtbank acht bewezen dat hij die dag „zoveel mogelijk mensen wilde vermoorden of verwonden.”