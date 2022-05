Hongarije roept noodtoestand uit om Oekraïne

De premier kan nu verder regeren met vrijwel onbeperkte macht. Het parlement had in grote meerderheid met de wijziging van de grondwet ingestemd. In de volksvertegenwoordiging van 199 zetels zijn er 135 in handen van de partij van Orban, de conservatieve Fidesz.

Bekijk ook: Hoe Viktor Orbán de Hongaarse verkiezingen opnieuw naar zijn hand wist te zetten

In Hongarije is sinds het voorjaar van 2020 een uitzonderingstoestand van kracht als gevolg van de coronapandemie, maar die loopt binnenkort ten einde. Net als elders in de wereld zijn in het Midden-Europese land grondrechten opzijgeschoven door leiders die claimen dat het virus zo beter bestreden kan worden.

Orbans regering heeft nu de mogelijkheid de noodtoestand in Hongarije uit te roepen zonder corona, bijvoorbeeld als een buurland getroffen wordt door oorlog of humanitaire rampen. In het noordoosten van Hongarije heeft het land een 135 kilometer lange grens met Oekraïne dat sinds 24 februari door de Russen wordt aangevallen.