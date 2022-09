Vegaclub roept vrouwen op: weiger seks met vleesetende mannen

Wat heeft geslachtsgemeenschap met klimaatbescherming te maken? Op zich weinig, maar het weigeren van mannen als ze zich willen klaarmaken voor het minnespel kan volgens PETA in Duitsland wel een manier zijn om ze onder druk te zetten. Volgens de vegaclub dragen mannen voor 41 procent meer bij aan klimaatverandering, en dat zou komen omdat ze dol zijn op biefstuk, karbonades en rookworsten. Daniel Cox (46), campagneleider bij de PETA-afdeling van onze oosterburen, is er duidelijk over. „Mannen zijn veel slechter voor het milieu dan vrouwen omdat ze te veel vlees eten”, zegt hij tegen Bild, dat Cox wel als ’radicale dierenrechtenactivist’ betitelt.

Cox hoopt op vrouwelijke bondgenoten in de strijd tegen ’vaders in de buitenwijken die barbecuetangen hanteren en sissende worsten van 70 eurocent op de grill leggen’. Hun vrouwen zouden een seksstaking moeten beginnen, om de wereld te redden, zo vindt Cox. De achtergrond is een eind vorig jaar gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt dat mannen – vooral door hun consumptie van dierlijk voedsel – meer bijdragen aan klimaatverandering dan vrouwen. Hij is ook van mening dat juist deze mannen het niet verdienen om zich voort te planten. „En elk niet geboren kind bespaart 58,6 ton CO₂ -equivalenten per jaar.”

In Duitsland barstte de kritiek snel los op het, in ogen van velen, even lachwekkende als surrealistische plan. Cultuurpolitica Dorothee Bär van de CSU, de christendemocratische partij, noemt de oproep ’cynisch’. „Kinderen in verband brengen met schadelijke CO₂ is weerzinwekkend. Zeker omdat zij de klimaatredders van de toekomst zijn!” Haar collega Stefan Müller vindt de campagne vooral gênant. „PETA stopt zelfs niet langer bij de deur van de slaapkamer in hun strijd om aandacht.”