Reconstructie vuurwerkverbod: Grapperhaus brak weerstand met een list

Den Haag - Knalvuurwerk en vuurpijlen gaan waarschijnlijk komende jaarwisseling al in de ban. Door een draai van het kabinet en de CDA en VVD-fracties in de Tweede Kamer ligt de weg open voor een rigoureuze verandering van de vuurwerktraditie. Jarenlang was het voorzichtigheid troef, maar minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zag zijn kans schoon en brak via een list de weerstand in politiek Den Haag, blijkt uit een reconstructie die De Telegraaf maakte.