China zet zeven Taiwanezen op sanctielijst

Poetin-criticus Navalny in isoleercel: ’Gegroet vanuit eenzame opsluiting’

Kremlin-criticus Alexej Navalny is in zijn Russische strafkolonie in een isoleercel gezet na zijn pogingen een vakbond in de gevangenis op te richten. „Gegroet vanuit eenzame opsluiting”, liet de oppositieleider weten op sociale media. De officiële reden voor zijn afzondering is volgens hem overtred...