Kamer blijft kritisch over coronafonds: ’Niet laten chanteren door Italië’

PVV-leider Wilders roept premier Rutte op zijn vetorecht uit te spreken om te voorkomen dat Nederland meebetaalt aan 250 miljard euro leningen en 500 miljard aan schenkingen. „In Brussel zitten eurofielen die elkaars geld willen uitdelen maar vooral ontvangen. Terwijl de problemen hier zo groot zijn.” De oppositieleider benadrukt dat er een fonds van 540 miljard aan leningen beschikbaar is waarvan nog geen euro is aangevraagd.

Volgens VVD-Kamerlid Mulder moet er wel wat gebeuren om andere EU-landen landen te steunen. „We weten dat er een akkoord gesloten moet worden, maar dat moet wel verstandig. Steun moet gepaard gaan met hervormingen.” De liberaal wil dat het herstelfonds alleen bestaat uit leningen, omdat die beter te koppelen zijn aan hervormingen die volgens hem in sommige landen broodnodig zijn. „Harde voorwaarden stellen, ik zou me ook niet laten chanteren door landen als Italië.” Het fonds moet volgens de VVD’er zo beperkt mogelijk zijn.

’Herverdelingsfonds’

Ook Forum voor Democratie waarschuwt voor druk om Nederlands belastinggeld in Zuid-Europese landen te laten uitgeven. „Dit is geen herstelfonds, maar een herverdelingsfonds”, zei Kamerlid Hiddema. „En nu noemen ze ons krenten, terwijl we de grootste netto-betaler zijn.”

Toch zijn er ook partijen die Rutte juist oproepen water bij de wijn te doen. Zo is dit volgens D66-fractieleider ’het moment’ voor een akkoord over het herstelfonds. Die hulp is volgens Jetten ook in het belang van de Nederlandse economie. „Mijn fractie zal niet dwarsliggen.”

Hij noemde Rutte ’de VVD-havik’ en leider van ’de vrekkige vier’, memorerend aan landen die niet zomaar akkoord gaan met het steunpakket. Ook GroenLinks-Kamerlid Van Ojik is kritisch op de houding van Rutte in Europa tot op heden. Hij vergeleek recente bezoeken van Europese leiders met extra aandacht voor het vervelende jongetje achterin de klas.