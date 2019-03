Historie Utrecht begint 8000 jaar eerder

De vondsten werden gedaan bij opgravingswerkzaamheden voor de nieuwbouw voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, meldt de gemeente. Het gaat om potjes, scherven een houten afgodsbeeld, een hertengewei en verkleuringen in de grond door haardkuilen.

„Met deze ontdekkingen kan het verhaal van Utrecht 8000 jaar eerder beginnen dan in de geschiedenisboeken staat”, aldus de Utrechtse wethouder Kees Geldof (Erfgoed en Monumenten). Eerder waren in de wijken Leidsche Rijn en Hoograven sporen gevonden uit de prehistorie, met name uit de bronstijd en de ijzertijd.