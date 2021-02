Dit zijn alle nieuwe coronamaatregelen op een rij

De Britse variant van het coronavirus is de klassieke variant namelijk al aan het verdringen. „Een derde golf komt onvermijdelijk op ons af”, zegt de premier. „Twee derde van alle nieuwe besmettingen in ons land is nu van het Britse soort.” Het Outbreak Management Team (OMT) schat de mutant zo’n 1,5 keer besmettelijker dan het normale coronavirus. Het laatst gemeten reproductiegetal (R) van de oude variant staat op 0,85, zegt Rutte. Dat is goed nieuws, want het betekent dat de verspreiding daalt. „Maar de R van de Britse variant staat op bijna 1,3.” Daardoor zou het aantal besmettingen per week verdubbelen.

De conclusie van het kabinet is dan ook dat de huidige lockdown wordt verlengd tot 2 maart. Op 23 februari wordt de situatie opnieuw beoordeeld en volgt er weer een persconferentie. Wel gelden er binnen deze lockdown een paar versoepelingetjes, voor basisscholen en kinderopvang en voor de detailhandel.

Basisscholen en kinderopvang mogen per 8 februari open

Het OMT concludeert dat kinderen op individueel niveau minder bijdragen aan de verspreiding van het virus dan volwassenen. Dit geldt ook voor de Britse coronamutant. Wel gelden er strikte voorwaarden:

Als een kind in de klas positief test, moet de hele klas of groep inclusief de leraar in quarantaine. Die groep moet zich op dag 5 laten testen.

Veel meer en intensief testen. Daarbij krijgen leraren toegang tot sneltesten.

Aangescherpt bron- en contactonderzoek, waar ook kinderen deel van uit gaan maken.

De buitenschoolse opvang blijft dicht, met uitzondering van de noodopvang.

Middelbare scholen gaan niet voor 1 maart open. Als ze dan al opengaan, is het met een strikte naleving van de 1,5 metermaatregel.

Detailhandel mag in beperkte mate open vanaf 10 februari

De winkels mogen open voor bestellen en afhalen. Het OMT acht de risico’s op verspreiding daarbij klein, als ervoor gezorgd kan worden dat het niet te druk wordt in de winkelstraat. De maatregel geldt voor alle winkels. Bestellen moet vanuit huis (telefonisch of via internet).

Er moet minimaal vier uur zitten tussen het moment van bestellen en afhalen. Deze voorwaarde moet ’funshoppen’ voorkomen. Hoe de maatregel gehandhaafd wordt is onduidelijk.

Wie toch klanten toelaat in de winkel, loopt het risico dat de winkel gesloten moet worden.

Over de avondklok is nog geen knoop doorgehakt

De avondklok loopt op 10 februari af. Rutte erkent dat het effect van de maatregel na krap 2 weken nog niet te zien is. Wel ziet de premier dat het na 9 uur ’s avonds rustig is op straat. Het kabinet wil de avondklok eigenlijk niet verlengen, maar vanwege de grote zorgen over de Britse variant wordt hierover opnieuw advies ingewonnen bij het OMT. Dat wordt eind deze week verwacht.

Daarnaast komt coronaminister De Jonge met een aangepaste routekaart. Deze heeft een wat positievere inborst dan de vorige. Hij moet namelijk laten zien bij welke cijfers (van besmetting, opnames en vaccinatie) maatregelen afgeschaald kunnen worden. „Maar de weg terug gaat behoedzaam”, waarschuwt De Jonge.

De minister zegt de pijn van de maatregelen zoveel mogelijk te willen ’verdelen’. „Dit is niet de laatste update van de routekaart. We blijven openstaan voor goede ideeën.”

Vaccinaties

Bij een hogere vaccinatiegraad zullen minder maatregelen nodig zijn. Ook wordt er meer ingezet op testen zodat delen van de samenleving op den duur ’gecontroleerd’ kunnen worden geopend.

De Jonge lag deze week onder vuur vanwege rekenfouten in het vaccinatiedashboard. Het ministerie meldde zondag dat het aantal vaccinaties ruim 100.000 prikken hoger lag dan het aantal dat gemeld werd in het dashboard. Dat bleek een dag later toch niet te kloppen. Die fout weerhoudt De Jonge er niet van om toch een nieuwe prognose te geven voor de komende dagen. Deze week staan er 250.000 vaccinaties op de rol, aldus de coronaminister.