96-jarige verdachte nazi-oma opgepakt na vlucht met taxi

Door de medewerking van Irmgard Furchner als schroefje in de industriële massavernietiging, kwamen duizenden onschuldigen om het leven, vindt de Duitse justitie. Duitsland is sinds 2011 druk bezig om voormalig personeel van concentratiekampen te vervolgen op basis van medeplichtigheid of omdat ze onderdeel waren van het moordapparaat van de nazi's. Kampbewaker John Demjanjuk werd in dat jaar veroordeeld om dezelfde reden. Dat schepte jurisprudentie die wordt gebruikt door de Duitse aanklagers.

De verdachte, Irmgard Furchner, in 1944. Ⓒ prive

Taxi

Furchner moest om 10.00 uur in de rechtbank zijn. „Ze nam vanuit het bejaardentehuis een taxi in Hamburg”, aldus een zegsvrouw. Vijftig journalisten en diverse advocaten van de vrouw wachtten verbouwereerd in de lege rechtszaal in Itzehoe. De rechter zei dat de vrouw voortvluchtig was en vaardigde een arrestatiebevel uit.

Furchner schreef eerder al in een handgeschreven brief aan de rechtbank dat ze niet naar het proces wilde komen ’vanwege haar leeftijd en fysieke beperkingen’, meldt Bild. „Ik wil mezelf deze schaamte besparen en mij niet tot spot van de mensheid maken.”

Concentratiekamp

Irmgard Furchner was tussen juni 1943 en april 1945 werkzaam als secretaresse van de commandant in het beruchte concentratiekamp Stutthof bij Danzig. De Tweede Wereldoorlog begon in 1939 in deze havenstad, die in het huidige Polen ligt. Hitlers nationaal-socialisten bouwden er gaskamers en lieten Joden en andere gevangenen dwangarbeid verrichten. Vele gevangenen kregen daarnaast tyfus en ontvingen geen enkele medische hulp. In totaal stierven er zo’n 65.000 mensen in het kamp.

Furchner heeft eerder verklaard als secretaresse niets te hebben geweten van de moorden in het kamp. De vrouw staat terecht voor de jeugdrechtbank, omdat ze tijdens haar werk in het kamp 18 en 19 jaar oud was.