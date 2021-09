Premium Het beste van De Telegraaf

Bejaarde vrouw op de vlucht gepakt Nazi-oma Irmgard Furchner (96): tot het bittere eind secretaresse in concentratiekamp

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

De verdachte, Irmgard Furchner, in 1944. Ⓒ prive

HAMBURG - Met een taxi vluchtte donderdag een 96-jarige Duitse dame vanwege haar nazi-verleden. Maar de Hamburgse politie zocht koortsachtig naar de vrouw, die in verband met werkzaamheden in een concentratiekamp voor de rechter moest verschijnen. Na enkele uren werd ze in de boeien geslagen.