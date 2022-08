Oorlog in Oekraïne Dag 185 van de invasie LIVE | Slowakije kan straaljagers leveren aan Oekraïne na deal met buurlanden

Het toestel van het Slowaakse leger waar het bericht over gaat: de MiG-29s Ⓒ ANP / Associated Press

Amsterdam - De oorlog in Oekraïne duurt nu iets meer dan zes maanden. De schade in het land is enorm en de hoeveelheid slachtoffers blijft stijgen door de aanhoudende gevechten. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier in ons liveblog.