Fusie RTL en Talpa op pauze: ’Er waren grote bezwaren’

De concurrentiewaakhond heeft een vervolgonderzoek aangekondigd, nadat uit een eerste studie is gebleken dat de samensmelting van de twee grote organisaties negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentie binnen het Nederlandse medialandschap. Er zal met name worden gekeken naar de gevolgen voor adverteerders en producenten van televisieprogramma’s, maar de ACM wil ook meer weten over de mogelijke impact voor distributeurs van televisiekanalen en uiteindelijk voor de consument. De stap van de toezichthouder staat los van de mogelijke misstanden bij het programma The Voice die onlangs aan het licht kwamen.

Het besluit van de ACM om een nader onderzoek in te stellen, komt voor mediacoryfee Fons van Westerloo niet als een hele grote verrassing. „Ik weet dat er vanuit de adverteerders en de producenten grote bezwaren waren tegen de fusie.”

Toch denkt hij ook niet direct dat van uitstel per se afstel zal komen. „Ik vermoed wel dat de ACM eisen zal gaan stellen aan de fusie om de situatie behapbaar te maken en dan zou het zomaar kunnen dat er een zender zal moeten worden afgestoten. En dan niet zomaar lege rotzooi, zoals een RTL8, maar echt een zender die als een waardige concurrent in de markt gehouden kan worden. Ik denk ook zeker dat er dan wel een geïnteresseerde partij opstaat om die te kopen.”

’Kijker zal weinig merken’

Van Westerloo denkt dat de televisiekijker er overigens verder weinig van zal merken of de fusie nu wel of niet doorgaat uiteindelijk. „Natuurlijk zal er in zekere zin verarming optreden, omdat zenders toch ingedikt zullen worden. Maar ik denk niet dat de kijker daar diep onder te lijden hoeft te hebben. Er is tenslotte nog zat om uit te kiezen. Het gaat bij deze fusie nu toch vooral om de zakelijke belangen. De pijn zit op dit moment met name bij de producenten en de adverteerders.”