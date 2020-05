Dit zijn de zegeningen van een blokje om

De grote schepen die aangemeerd liggen aan de Parkkade in Rotterdam zijn voor veel ommetjesmakers een trekpleister. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een ommetje… Dat was iets van oude opaatjes in de jaren vijftig. Maar opgehokt door het coronavirus, gaan we ineens massaal een blokje of straatje om. Pieter Hoexum was altijd al een fervent ommetjesman. „Dan krijgen de gedachten ook de vrije loop.”