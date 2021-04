NAVO: alle militairen binnen paar maanden weg uit Afghanistan

Volgens NAVO-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen is het nu aan de Afghanen om een blijvende vrede te bewerkstelligen in hun land. Daarvoor is volgens hem een alomvattend vredesverdrag nodig: „Dat een einde maakt aan geweld; de mensenrechten beschermt van alle Afghanen en in het bijzonder vrouwen, kinderen, minderheden; dat de rechtsstaat overeind houdt; en dat ervoor zorg dat Afghanistan nooit meer zal dienen als een veilige haven voor terroristen.”

Ook de Amerikaanse president Joe Biden heeft het definitieve vertrek van de Amerikaanse troepenmacht uit Afghanistan aangekondigd. De operatie begint op 1 mei en zal voltooid zijn voor 11 september, de dag dat precies twintig jaar geleden terroristen van al-Qaeda met vliegtuigen aanslagen pleegden in de Verenigde Staten. De aanslagen waren de opmaat voor wat de langste oorlog van de Verenigde Staten zou worden.

„De Verenigde Staten beginnen op 1 mei met onze definitieve terugtrekking. Het zal geen overhaaste sprint naar de uitgang zijn. We zullen het verantwoordelijk, doordacht en veilig doen, en we doen het in volledige samenwerking met onze bondgenoten en partners, die nu meer troepen in Afghanistan hebben dan wij”, aldus Biden.