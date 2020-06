LIVE | Coronacijfers allemaal omlaag, Zuid-Holland enige zorgenkind

Het dodental door het coronavirus is gestegen tot 6100. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3 sterfgevallen doorgekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoogstwaarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen op het virus is getest.

Twee mensen stierven respectievelijk dinsdag en woensdag. Het zijn de eerste sterfgevallen deze week. De derde patiënt overleed op 10 juni, maar dit is nu pas doorgegeven aan het RIVM.

Vijf mensen werden in ziekenhuizen opgenomen. Twee van hen belandden eind mei al in een ziekenhuis, maar ook dit kwam nu pas binnen bij het RIVM. Voor zover nu bekend is sinds maandag niemand meer opgenomen in een ziekenhuis.

Intensive care stroomt leeg, ’te weinig’ normale patiënten

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen. Op dit moment behandelen de ziekenhuizen 227 mensen met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dat zijn er 19 minder dan op woensdag. Het is het laagste aantal in maanden.

Vergeleken met precies een week geleden liggen er 101 coronapatiënten minder in ziekenhuizen.

Van de coronapatiënten liggen er 49 op de intensive care, evenveel als op woensdag. Het aantal patiënten met corona op verpleegafdelingen daalde van 197 naar 178.

De intensive cares behandelen 579 mensen met andere aandoeningen, zoals tumoren en ernstige hartklachten. Dat zijn er 14 meer dan op woensdag. In totaal liggen er 628 mensen op een intensive care. Dat aantal schommelt al weken tussen de 600 en 650. Dit is „een teken dat de reguliere zorg maar langzaam op gang komt”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Onder normale omstandigheden zouden nu ongeveer 900 mensen op zo’n afdeling liggen.

Zuid-Holland enige hotspot

In de afgelopen twee weken is het virus vastgesteld bij 1647 mensen. Een op de drie komt uit Zuid-Holland. Die provincie heeft ook iets meer dan de helft van de ziekenhuisopnames en bijna een derde van alle sterfgevallen in de laatste veertien dagen.

